中国期货：沪铅“瘦身”首日成交仅略增，小合约促流动性效果仍待观察

路透北京9月2日 - “身材是苗条下去了，但没有马上引来更多回头率”--上海一名期货投资者对沪铅“小合约”运行首日的表现调侃道。

上海期铅周一全面执行每手五吨的交易单位，仅为此前25吨的五分之一，但新的合约规模并没有立即引来大量资金参与，当日成交量按同口径计算仅略微增加，持仓量甚至略减，监管层通过改小合约来提高“冷门品种”流动性的效果仍待观察。

市场人士称，合约规模的改变有一个市场逐步接受的过程，而从国内铅较为单一的产业链结构看，很难指望沪铅因合约改小而一跃成为期市成交热门。

“今天成交稍微好些，但点差还是较大，即便交投活跃的合约也有20点左右。”五矿期货研究部的陈远表示。

上海期货交易所盘后公布的成交统计显示，沪铅各合约周一的总成交量为3,254手，略高于上周五大合约成交量604手的五倍。

沪铅各合约总持仓为25,134手，略低于上周五5,082手的五倍。

陈远表示，国内整个铅产业链结构较为单一，贸易商环节较弱，而且下游用户多集中于蓄电池生产商，进出口也不太活跃，这些因素决定了铅很难成为像铜那样的期市大热门品种。

不过也有业内人士指出，由于流动性的增加有一个时间过程，沪铅将来的活跃度如何还需要慢慢观察，同时不排除出现结构性机会时吸引较大规模资金参与。

上期所在8月时宣布，9月2日起将把铅期货合约的交易单位由25吨/手调整为5吨。这也是两年多前国内多个期货品种实行大合约后，首个“由大改小”的品种。

上期所在新闻稿中指出，修订和完善铅期货标准合约，目的是使铅期货能更好地为产业服务，同时有效发挥价格发现和规避风险的功能。