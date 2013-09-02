路透基点：香格里拉亚洲获得1.30亿美元贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，酒店管理企业--香格里拉亚洲有限公司已完成一笔1.30亿美元五年期贷款，三菱东京日联银行担任牵头行。
这项融资均分为一笔子弹式贷款及一笔循环贷款两部分。
永亨银行及玉山银行担任主办行，华南银行香港分行及兆丰国际商银国际金融业务分行(OBU)担任安排行。
根据消息人士指出，这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。牵头行获得最高综合收益162个基点，其中费用135个基点，主办行综合收益161个基点，费用130个基点，安排行综合收益160个基点，费用125个基点。
2月时，香格里拉亚洲获得一笔3.50亿美元五年期子弹式贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。承贷2,000万美元和1,000万美元的银行，分别获得62.5个基点和50个基点的先付费用。借款方为Shangri-La Asia Treasury Ltd。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。