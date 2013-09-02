路透基点：香格里拉亚洲获得1.30亿美元贷款--RLPC

路透香港9月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，酒店管理企业--香格里拉亚洲有限公司已完成一笔1.30亿美元五年期贷款，三菱东京日联银行担任牵头行。

这项融资均分为一笔子弹式贷款及一笔循环贷款两部分。

永亨银行及玉山银行担任主办行，华南银行香港分行及兆丰国际商银国际金融业务分行(OBU)担任安排行。

根据消息人士指出，这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。牵头行获得最高综合收益162个基点，其中费用135个基点，主办行综合收益161个基点，费用130个基点，安排行综合收益160个基点，费用125个基点。

2月时，香格里拉亚洲获得一笔3.50亿美元五年期子弹式贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。承贷2,000万美元和1,000万美元的银行，分别获得62.5个基点和50个基点的先付费用。借款方为Shangri-La Asia Treasury Ltd。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)