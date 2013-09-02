日本动画大师宫崎骏将宣布退休--工作室

(本文由路透中文网编译并提供)

路透威尼斯9月1日 - 日本动画大师宫崎骏所在的制作公司吉卜力工作室周日在威尼斯电影节上称，宫崎骏打算退休。宫崎骏从业五十年，拥有获奥斯卡奖的动画电影《千与千寻》等知名作品。

“宫崎骏下周将在东京举办新闻发布会，宣布退休。”吉卜力工作室负责人Koji Hoshino表示。宫崎骏是吉卜力工作室的联合创始人。

“我无法回答任何问题，因为会有官方新闻发布会。他想从心底向所有人说再见。”Hoshino说道。

宫崎骏共有11部长片作品。最新的作品《起风了》已经在日本大卖，周日在Venice Lido首映，宫崎骏并未出席。

宫崎骏的知名作品包括《未来少年柯南》、《风之谷》、《卡里奥斯特罗城》和《幽灵公主》等。