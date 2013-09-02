日本动画大师宫崎骏将宣布退休--工作室

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透威尼斯9月1日 - 日本动画大师宫崎骏所在的制作公司吉卜力工作室周日在威尼斯电影节上称，宫崎骏打算退休。宫崎骏从业五十年，拥有获奥斯卡奖的动画电影《千与千寻》等知名作品。
“宫崎骏下周将在东京举办新闻发布会，宣布退休。”吉卜力工作室负责人Koji Hoshino表示。宫崎骏是吉卜力工作室的联合创始人。
“我无法回答任何问题，因为会有官方新闻发布会。他想从心底向所有人说再见。”Hoshino说道。
宫崎骏共有11部长片作品。最新的作品《起风了》已经在日本大卖，周日在Venice Lido首映，宫崎骏并未出席。
宫崎骏的知名作品包括《未来少年柯南》、《风之谷》、《卡里奥斯特罗城》和《幽灵公主》等。
《千与千寻》获得2002年奥斯卡最佳动画长片奖，并在全球热卖。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。