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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 18:51 BJT

东南亚股市：涨跌互见，印尼股市重挫2.2%、泰股反弹

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     382.98       1.97      +0.52      -9.70     424.10
 新加坡                                3055.72      26.78      +0.88      -3.52    3167.08
 马来西亚                              1717.56     -10.02      -0.58      +1.69    1688.95
 泰国                                  1323.70      29.40      +2.27      -4.90    1391.93
 印尼                                  4101.23     -93.86      -2.24      -4.99    4316.69
 菲律宾                                6061.80     -13.37      -0.22      +4.28    5812.73
 越南                                   472.70       4.15      +0.89     +14.25     413.73
 (完)
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