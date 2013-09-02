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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货微涨，受良好出口形势和买需预期提振

“8月出口增加，我认为9月将延续这种趋势，”一当地商品经纪商的交易员称。

该交易员并称，强劲的需求还帮助国内炼油厂提高产量。

指标11月棕榈油合约 攀升0.9%，收于每吨2,426马币(742美元)。盘中价格交易区间为2,411-2,440马币。

总成交量为33,536口，略低于平均的35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术图表显示马来西亚棕榈油的走势信号涨跌不一，当前反弹势头的强劲程度如何尚不清楚。

市场人士还将关注8月的官方库存、产量及出口数据。该数据将在9月10日公布。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 王洋)
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