马来西亚期市：棕榈油期货微涨，受良好出口形势和买需预期提振

“8月出口增加，我认为9月将延续这种趋势，”一当地商品经纪商的交易员称。

该交易员并称，强劲的需求还帮助国内炼油厂提高产量。

指标11月棕榈油合约 攀升0.9%，收于每吨2,426马币(742美元)。盘中价格交易区间为2,411-2,440马币。

总成交量为33,536口，略低于平均的35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术图表显示马来西亚棕榈油的走势信号涨跌不一，当前反弹势头的强劲程度如何尚不清楚。

市场人士还将关注8月的官方库存、产量及出口数据。该数据将在9月10日公布。(完)