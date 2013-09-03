新债招标：国开行一、三、五年固息增发债收益率均高于预期--业内人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货

维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。