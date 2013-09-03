新债招标：国开行一、三、五年固息增发债收益率均高于预期--业内人士

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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路透上海9月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.4999%，高于市场预测均值4.43%。
该行同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.6456%，五年期为4.7038%，亦高于此前4.59%和4.64%的预测均值。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年
中标收益率 4.4999% 4.6456% 4.7038%
预测均值 4.43% 4.59% 4.64%
投标倍数 1.71 1.77 1.98
稍后国开行七、10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该两期债的收益率预测均值分别为4.73%与4.78%。
今日新债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
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发行总量 1/3/5/7/10年均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 9月3日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 9月6日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日
分销期 9月4日-9月6日
上市日 1年：9月10日
3/5/7/10年：9月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。