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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 10:40 BJT

新债招标：国开行一、三、五年固息增发债收益率均高于预期--业内人士

路透上海9月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.4999%，高于市场预测均值4.43%。

该行同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.6456%，五年期为4.7038%，亦高于此前4.59%和4.64%的预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标收益率 4.4999% 4.6456% 4.7038%

预测均值 4.43% 4.59% 4.64%

投标倍数 1.71 1.77 1.98

稍后国开行七、10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该两期债的收益率预测均值分别为4.73%与4.78%。

今日新债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/3/5/7/10年均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 9月3日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 9月6日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 9月4日-9月6日

上市日 1年：9月10日

3/5/7/10年：9月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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