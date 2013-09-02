中国债券：簿记建档发行规范首次公布，以促债务融资公平公正--协会

路透上海9月2日 - 中国银行间市场交易商协会周一首次专门针对簿记建档发行推出自律规范性文件，文件明确了簿记建档发行的基本原则和操作要求，以规范市场参与者的行为，指引自10月1日起开始实施。

刊登在交易商协会官方网站的非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引和新闻稿称，此将进一步促进债务融资市场的公平、公正、公开。簿记建档参与方不得有违反公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为；相关工作人员不得为本人或他人、直接或间接谋取或输送不正当利益。

“(指引)一方面确立簿记发行行为标准，提升市场运行效率...另一方面强化约束机制，提升市场透明度。”新闻稿称。

“更强调公开公平公开吧，明确了低于估值的投标，就要100%获配，而不是像以前边际才获得分配，主承的自由度受到一定限制了。”一家大型银行承销人士表示。

指引中指出，对于申购利率不高于发行利率的申购，应按照客户申购金额与自身获配金额的比例予以分销；而对于申购利率高于发行利率的申购，应不予分销。

非金融企业在银行间债券市场以簿记建档方式公开或非公开发行债务融资工具均适用该指引。

截至2013年8月底，各类非金融企业累计发行债务融资工具10.3万亿元，存量规模超过5万亿元。

簿记建档发行是指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

今年上半年监管部门查处了数起债市涉嫌利益输送案件，其中涉及被视为利益输送温床的代持养券、部分不合规丙类户等灰色地带，此后包括审计部门大范围彻查异常交易，证监会及央行也布署行业机构自查，债市一度风声鹤唳。

**指引细节**

指引系统化地对簿记建档发行的全流程和各环节提出明确和细化的操作要求，并重点建立了发行方案报备、集体决策、内部监督和信息披露等若干关键制度和机制。

方案报备制度明确发行人及主承销商应提前制定发行方案，向交易商协会备案并向市场公告，作为簿记建档发行定价和配售的依据，接受外界监督。

集体决策制度则要求簿记管理人对债务融资工具发行定价、配售等重要事项进行集体决策，提高发行相关重要事项决策科学性和公允性，如参与集体决策的总人数不得少于三名，内部监督部门应参与决策过程，并对决策结果予以书面确认。

而内部监督制度明确簿记管理人应建立专门的内部监督制度，由独立于发行部门之外的合规或内控部门对簿记建档过程进行全程监督，强化市场参与者对簿记建档过程的内部约束。

还有信息披露制度，明确和细化发行人及簿记管理人在发行前、发行后的信息披露事项，促进簿记建档发行过程及发行结果公开、透明。(完)

浏览相关细节，请点选银行间市场交易商协会网站(here) (发稿 丁淑琴/徐永； 审校 林高丽)