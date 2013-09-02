国际油市：韩国市场上石脑油成交今年首次出现贴水价格

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡9月2日 - LG化学买入总计5万吨的两船石脑油，船期为10月上半月，价格分别为成本加运费价每吨较日本报价贴水1.00美元和贴水0.50美元。
这是今年韩国市场上首次出现的贴水交易，因供给很多。超过120万吨欧洲/地中海石脑油预计将在本月抵达亚洲，数量创下纪录高位。
交易员表示，10月到岸量预计将跌破85万吨，不过亚洲需要时间消化。
亚洲石脑油裂解价差周一回升8.56%至每吨107.80美元的四个月高位，但交易员未予重视，认为仅是技术性修正，称即期供给仍然充裕，这在现货交易以贴水价格成交中便可看得出来。
亚洲汽油裂解价差处在每桶4.14美元的两周高位，但仍远低于7月15日创下的每桶16.98美元。
来自越南的买兴目前仍然低迷。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王兴亚)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。