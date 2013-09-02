重温稿-《综述》郑州收紧限购缓解房价上涨压力，地方调控政策再现方向差异

* 郑州局部调整住房限购政策，以抑制房价

* 机构统计房价数据延续升势且上涨城市增多

* 短期看房价上涨压力较大

* 调控或从需求管理日益向供应管理过渡

作者/宿泱韫

路透北京9月2日 - 就在市场揣测温州等地松绑房地产政策是个案，还是意味着整体调控趋于放松时，郑州表示将采取包括收紧限购在内的多项措施，来保持住房价格相对稳定。

而刚刚公布的中指院百城房价指数也显示，对于调查范围的多数城市而言，房价上涨压力仍然存在，全国范围的房价环比涨势已延续15个月。

“从这些城市看，大部分有房价上涨压力，短期内房地产政策是有收紧倾向的。”莫尼塔房地产分析师罗雨，但他同时也指出，今年房地产市场呈现的一个突出特点是，有城市收紧政策也有城市在放松。

“新一届政府与前任的区别之一，在于他允许不同地区出现方向不同的调控政策。”他说。

今年8月温州首先放宽楼市限购，允许本地户籍家庭购买第二套住宅，之后安徽芜湖新政规定，本科学历买房可免契税并获2万元补贴；而在房价上涨压力大的北京、广州等市，限价限售等行政手段得到广泛运用，上海房管局则于近日重申，将继续认真贯彻执行住房限购、差别化的信贷、税收等各项房地产市场调控政策措施。

根据郑州房管局官方微博周一公布的文件，为巩固郑州市房地产市场宏观调控成果，将采取多项措施。其中就包括局部调整住房限购政策，原政策为“在本市缴纳社会保险或个人所得税1年以上、持有本市居住证1年以上的非本市户籍居民家庭，限购1套住房。”

新规将本市居住证持有年限延长至3年，还增加两个限制条款，分别是“对于未满20周岁的人员，暂停其在本市限购区域购房”，“对于年满20周岁的无住房单身人员，限购1套住房。”

中原集团研究中心总监刘渊认为，郑州此次出台新政，说明当地官员压力比较大，担心完成不了今年房价控制目标，要在旺季来临之前控制一下房价，其他房价涨幅较大城市也有可能会收紧。

从统计局最新的7月数据来看，郑州新建住宅价格涨势在70个大中城市中居前，环比和同比分别上升1.7%和11.7%，远高于全国均值。7月还有八个同比涨幅超过10%的城市，分别是北京、沈阳、上海、福州、厦门、广州、深圳、南充。

**房价上涨压力不减**

今年以来中国楼市一枝独秀，投资持稳成交活跃，在“稳增长”中发挥了重要作用，但房价也一路上行。

中国指数研究院8月百城住宅均价指数环比上涨0.92%，自2012年6月起连续第15个月环比上涨且涨幅较上月进一步扩大。上涨城市个数亦增加10个至71个；同比连续第9个月上涨，涨幅扩大至8.61%。

中指院报告分析称，供应方面，多数开发企业为备战“金九银十”加大蓄客力度，近期实际新开盘项目处于阶段性较低水平；政策方面，温州限购松绑、芜湖鼓励购房政策间接释放出地方政府放松调控的信号，带动更多观望者入市，开发企业也顺势提高价格。

“在部分城市供应依然不足、政策面宽松、购房者观望情绪进一步缓解等多重因素带动下，8月新开盘项目‘日光’现象仍有出现，土地价格持续攀高，进一步拉动百城指数上涨。”报告称。

而由克而瑞信息集团、上海易居房地产研究院等公布的中国房地产288指数亦显示，8月一、二手房价格指数持续创新高，并已延续13个月上涨。

监控的288个主要城市中，共有212个城市一手房交易价格出现上涨，76个城市指数环比出现不同程度下跌。全国31个省级行政区域中，仅贵州省、甘肃省和安徽省3个区域一手房交易价格指数环比有所下降，其它省级行政区域一手房交易价格指数环比均值稳中有升。

对于未来房价走势中指院表示，“金九银十”推盘量增加将缓解房价上涨压力，但部分供应一直不足的热点城市可能出现量价攀升局面，其调控政策可能进一步升级；另一方面，绝大多数城市供应充足，品牌房企纷纷加大推盘，房价涨幅仍将在一定范围以内。

**调控或向供给管理过渡**

新一届领导层强调促进房地产市场平稳健康发展，对房地产调控却鲜有提及，业界认为新领导层将更注重对房地产市场长效机制的建立，对于未来调控政策走向则众说纷纭，还需等三中全会来定调。

中指院报告指出，国家发改委主任徐绍史表示“房价反弹压力较大”，财政部部长楼继伟称下一步“扩大个人住房房产税改革试点范围”，这表明中央时刻关注房地产市场变化，未来也将适时出台相关政策予以引导。

罗雨认为，房价仍然是调控的目标，新一届政府并没有放弃行政调控的方式，但是在调控方式上，应该会从需求管理向供给管理过渡。

郑州新政也可见促进供给的端倪，内容包括进一步简化程序，加快普通住房有效供应，如将中小套型住房套数达到项目开发建设总套数70%的普通商品住房项目，纳入保障性住房行政审批快速通道；以及增加土地供应，年底前将再向市场推出住宅用地410.87公顷，即同比增75%左右。

从全国范围看，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。而去年全年的供地仅为11.08万公顷。

“往年目标给的很足但实际完成的不好，今年很少见几乎完成了目标，政府确实在这方面下了功夫。”罗雨表示，“后面方向是促进供给，这是新政府在政策上比较灵活的一方面。”(完)