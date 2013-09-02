国际油市：亚洲180-cst燃料油价差走阔，供应料减少

路透新加坡9月2日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周一走阔，此前嘉能可与英国BP达成一项交易。

供应充裕及来自船用燃料油部门和中国炼厂的需求疲弱，一直施压燃料油市场。

“燃料油市场自6月来一直低迷，”一位掉期交易商说，其并称现货窗口没有什么强劲的买兴。

路透数据显示，9月供应料收紧，西方燃料油在亚洲的到货量预计降至260万吨，远低于前两个月每月的约500万吨。

短期内套利供应或将受抑，因欧洲及委内瑞拉的产量降低。

印度炼厂MRPL标售8万吨380-cst高硫燃料油，装船日期10月6-8日。

韩国East-West Power Co Ltd (EWP)求购5万吨9月到货的高硫燃料油。

现货市场有一笔交易达成。嘉能可从BP购买了2万吨180-cst高硫燃料油船货，较新加坡报价每吨低4.00美元，装船日期9月19-23日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文