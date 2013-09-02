国际油市：柴油裂解价差较前一主力合约下滑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡9月2日 - 新近月亚洲柴油裂解价差-10月合约于周一启动，报每桶17.31美元，较上周五9月合约下跌4.5%。
一位在新加坡的交易员说：“还有很多供给，亚洲客户的需求仍然迟缓。不过前往西方的船货将帮助缓解形势。”
Motiva位于美国的Port Arthur和Convent炼厂遭遇问题，俄罗斯在秋季维护高峰季关闭了近100万桶的日产能，可能会刺激更多的船货前往西方。
招标方面，印度的Mangalore已出售6万吨含硫为500ppm的柴油，船期为9月21-23日，价格为离岸价(FOB)每桶较中东报价升水约1.75美元。
其还另外出售了4万吨船期为9月23-25日的航煤，价格为FOB价每桶较新加坡报价贴水约0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王兴亚)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。