国际油市：柴油裂解价差较前一主力合约下滑

路透新加坡9月2日 - 新近月亚洲柴油裂解价差-10月合约于周一启动，报每桶17.31美元，较上周五9月合约下跌4.5%。

一位在新加坡的交易员说：“还有很多供给，亚洲客户的需求仍然迟缓。不过前往西方的船货将帮助缓解形势。”

Motiva位于美国的Port Arthur和Convent炼厂遭遇问题，俄罗斯在秋季维护高峰季关闭了近100万桶的日产能，可能会刺激更多的船货前往西方。

招标方面，印度的Mangalore已出售6万吨含硫为500ppm的柴油，船期为9月21-23日，价格为离岸价(FOB)每桶较中东报价升水约1.75美元。

其还另外出售了4万吨船期为9月23-25日的航煤，价格为FOB价每桶较新加坡报价贴水约0.35美元。(完)

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