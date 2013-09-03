日本数据：7月奖金上升，预示安倍经济学作用良好

6月增幅修正为2.1%，表明企业目前对经济前景有足够的信心，因而将营收的增长部分转化给员工。

奖金的增加对首相安倍晋三将是一个鼓舞，他希望他的“安倍经济学”政策通过积极的货币和财政刺激以及促进成长的改革举措，能够建立起一个从消费、企业利润增加、投资到薪资增长的良性循环，最终令经济成长复苏。

厚生劳动省周二公布的数据显示，日本受薪者7月整体现金所得较去年同期增长0.4%，6月为增长0.6%。但经常性工资继续下降，表明薪资持续增长还远不确定。

日本企业在6月和7月支付夏季奖金，政府将在9月发布夏季奖金数据。

数据显示，衡量企业活动强度的加班工资在7月较上年同期上升1.9%，为连续第四个月上升。

以下为7月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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7月 7月 6月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 362,141 +0.4 +0.6*

每月薪资 260,957 -0.3 -0.5*

-经常性薪资 242,205 -0.4 -0.6*

-加班工资 18,752 +1.9 +1.0*

-特别加给 101,184 +2.1 +2.1*

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员工人数(百万人)

整体人数 46.335 +0.9 +0.8*

一般雇员 32.822 +0.3 0.0*

兼职员工 13.513 +2.3 +2.9*

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注："*"代表修正值。(完)

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：

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