新闻稿：澳洲央行维持指标利率在2.5%不变

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
澳元自4月初以来，已经贬值约15%，但仍处高位，之后还可能进一步贬值，有助于实现经济成长的再平衡。
今日会议上，委员会认为当前货币政策是适当的。委员会将继续对前景进行评估，并在需要时调整政策，以实现需求的可持续增长，以及通胀结果与目标一致。(完)
(编译 隋芬/朱晓军/王翔琼/郑茵 审校 徐文焰/隋芬/石冠兰/于春红)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。