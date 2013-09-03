新闻稿：澳洲央行维持指标利率在2.5%不变

澳元自4月初以来，已经贬值约15%，但仍处高位，之后还可能进一步贬值，有助于实现经济成长的再平衡。

今日会议上，委员会认为当前货币政策是适当的。委员会将继续对前景进行评估，并在需要时调整政策，以实现需求的可持续增长，以及通胀结果与目标一致。(完)