《美国重要政经日程》--9月3日

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1400 - 商务部公布7月建筑支出
1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布四周期国库券的每周例行标售
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券
2000 - 农业部公布作物一周生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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