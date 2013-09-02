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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 06:37 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆接近一个月高点，因风险厌恶情绪消退

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 欧元/美元                           1.3190      1.3220       -0.23       -0.03      1.3194
 美元/日圆                            99.33       98.15       +1.20      +14.51       86.74
 欧元/日圆                           130.99      129.67       +1.02      +14.45      114.45
 美元/瑞郎                           0.9344      0.9298       +0.49       +2.06      0.9155
 英镑/美元                           1.5544      1.5508       +0.23       -4.35      1.6251
 美元/加元                           1.0543      1.0534       +0.09       +6.27      0.9921
 澳元/美元                           0.8973      0.8896       +0.87      -13.66      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2326      1.2291       +0.28       +2.08      1.2075
 欧元/英镑                           0.8487      0.8527       -0.47       +4.60      0.8114
 新西兰元/美元                       0.7806      0.7719       +1.13       -5.76      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.0800      6.1113       -0.51       +9.29      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.0214      8.0805       -0.73       +9.28      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.6038      6.6192       -0.23       +1.62      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7119      8.7507       -0.44       +1.56      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 张涛)
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