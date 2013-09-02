全球外汇市场9月3日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月3日(二)

0130 - 日本7月加班工资

0130 - 澳洲第二季经常账收支

0130 - 澳洲第二季净出口贡献

0130 - 澳洲7月零售销售

-- - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表演讲，主题为“危机后的教训和前景”

0430 - 澳洲央行9月利率决定

0545 - 瑞士第二季国内生产总值(GDP)

0830 - 欧洲央行执委亚斯穆森在主题为“欧洲央行及其直接货币交易(OMT)计划”的会议上发表主旨演讲

0830 - 英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

0900 - 欧元区7月生产者物价指数(PPI)

1258 - 美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值

1400 - 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数

1400 - 美国7月建筑支出

1400 - 美国9月IBD消费者信心指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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