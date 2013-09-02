全球外汇市场9月3日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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9月3日(二)
0130 - 日本7月加班工资
0130 - 澳洲第二季经常账收支
0130 - 澳洲第二季净出口贡献
0130 - 澳洲7月零售销售
-- - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表演讲，主题为“危机后的教训和前景”
0430 - 澳洲央行9月利率决定
0545 - 瑞士第二季国内生产总值(GDP)
0830 - 欧洲央行执委亚斯穆森在主题为“欧洲央行及其直接货币交易(OMT)计划”的会议上发表主旨演讲
0830 - 英国8月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)
0900 - 欧元区7月生产者物价指数(PPI)
1258 - 美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值
1400 - 美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数
1400 - 美国7月建筑支出
1400 - 美国9月IBD消费者信心指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。