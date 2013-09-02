欧洲股市：大涨逾1%，中国和欧洲强劲制造业数据点燃复苏希望

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数上扬1.8%，Euro STOXX 50指数涨1.9%
* 中国与欧元区强劲数据点燃复苏希望
* 主要投行对欧股看法乐观
路透巴黎9月2日 - 欧洲股市周一全线大涨，此前中国和欧洲公布的制造业数据显示，全球经济复苏步上轨道。
大型投行发布多份乐观报告，包括瑞银集团将欧洲大陆股票投资评级从“中性”上调为“加码”，亦提振市场人气。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨1.8%至1,217.01点，为近两个月以来单日最大涨幅。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.9%至2,774.09点。
成交量相对较低，因美国适逢公共假期。
矿业股涨幅领先，力拓 劲升4.2%，英美资源集团 攀升3.9%。此前中国数据显示，该国8月制造业活动扩张速度为一年多以来最快，其中新订单大增。
欧洲亦发布强劲数据。英国8月制造业再次加速扩张，而欧元区制造业活动增速则为逾两年最快。
“欧洲终于向前迈进。即便经济增长部分受到公共支出增长推动，可仍为企业投资回暖创造了条件，”法国兴业银行研究主管Patrick Legland指出。
“我们对欧洲股票持正面看法，认为该地区经济增长势头的改善尚未真正被投资者消化。”
英国富时100指数 攀升1.5%，至6,506.19点。德国股市DAX指数 上扬1.7%，报8,243.87点。法国股市CAC 40指数 大涨1.8%，报4,006.01点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。