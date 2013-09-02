欧元债市：德债收益率上涨，受叙利亚危机缓解和强劲经济数据支持

路透伦敦9月2日 - 德国公债收益率周一上涨，因美国总统奥巴马决定先征求国会的意见，推迟对叙利亚采取军事行动，给高风险资产构成支撑。

当天公布的数据显示，中国和欧洲大部分国家的制造业8月实现增长，亦降低对风险较小的政府公债的需求，股市和较高收益的欧元区债券则从中受益。

奥巴马周六决定先寻求国会批准，再对叙利亚采取行动，很可能将对叙的打击至少推迟了九天。而对叙动武的威胁近期促使投资者避险，买入德债这样的评级最高的政府公债。

“每当似乎要对叙利亚采取一些动作的时候，风险资产就承压。那个威胁似乎已经略有减轻，因为美国选择先退一步，那无疑导致核心国家公债下跌了一些，”ICAP利率策略师Philip Tyson说。

“今天公布的PMI数据也鼓舞人心，支撑了冒险意愿。”

10年期德债 收益率涨5个基点，至1.90%，距离8月触及的一年半高位1.98%不远。

德债期货 跌56个跳动点，在迟滞交投中收报140.10，回吐了上周的部分涨幅。周一为美国劳动节假期，市场因此交投较清淡。

欧元区二线国家公债中，西班牙公债表现出众，交易商称，是因为国内对各档公债的买兴都很强劲，只有2018年10月和2023年10月到期的公债例外，西班牙周四将标售这两档公债。

西班牙政府计划标售最多40亿欧元公债，投资者预计会认购踊跃。由于意大利国内政局动荡，投资者对此感到不安，改为买入西班牙公债，作为意大利公债的高收益替代选择。

10年期西班牙公债收益率下跌10个基点，至4.44%，较可比意大利公债的收益率升水降至8个基点，几乎为上周五水平的一半。

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