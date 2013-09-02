金属期市：期铜价格上涨，受中国制造业数据向好支撑

* 金融投资者上周削减净多头部位

* Codelco上半年铜产量下降1%

路透伦敦9月2日 - 期铜价格周一上扬，因最大消费国中国的制造业数据向好，提振了市场对金属需求前景的乐观情绪。

中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)数据显示，工厂活动增速创多月以来最快，因国内需求抵消了出口疲弱的影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收于每吨7,240美元，高于周五收盘价7,095美元。

稍早时候，铜价升逾2%至盘中高点每吨7,276.50美元。

“中国PMI好于预期，仍处于显示扩张的区域。这肯定在今天上午支撑着基本金属，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

“数据显示中国经济料将重获动能，这将反映在金属需求增长中。”

全球最大铜矿企业Codelco 周五称，上半年铜产量下降1%至75.8万吨左右，因其矿床中铜矿石等级降低和矿物硬度增加。

三个月期铅 收于2,175美元，周五收于2,151.50美元。三个月期铝 收盘时无交易，买价报1,829美元，周五最后买价报1,813美元。

三个月期锡 收于21,225美元，与上日持平。三个月期锌 从上日1,905微升至1,907美元。三个月期镍 从13,800美元跌至13,750美元。(完)

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