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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 07:10 BJT

东京汇市：全球制造业数据向好打压日圆，澳元焦点在于澳洲央行决定

澳元的焦点目前为0430GMT时澳洲央行的利率决定。

路透调查的23位分析师全数预期澳洲央行将维持指标利率在纪录低点2.5%不变，投资者很想知道该央行是否会亮出明确的宽松政策立场。

债市亦预期澳洲央行不会采取政策行动。

“我们预计央行声明将采用中立语气，并表明澳洲央行已经到达降息周期的波谷，”法国巴黎银行策略师在报告中写道。

“因此，虽然两年期澳洲利率互换在8月期间已经上涨了25个基点，但目前看来还有上涨空间，而这将支撑澳元/美元。”(完)
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