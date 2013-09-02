东京汇市：全球制造业数据向好打压日圆，澳元焦点在于澳洲央行决定

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元的焦点目前为0430GMT时澳洲央行的利率决定。
路透调查的23位分析师全数预期澳洲央行将维持指标利率在纪录低点2.5%不变，投资者很想知道该央行是否会亮出明确的宽松政策立场。
债市亦预期澳洲央行不会采取政策行动。
“我们预计央行声明将采用中立语气，并表明澳洲央行已经到达降息周期的波谷，”法国巴黎银行策略师在报告中写道。
“因此，虽然两年期澳洲利率互换在8月期间已经上涨了25个基点，但目前看来还有上涨空间，而这将支撑澳元/美元。”(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。