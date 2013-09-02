东京汇市：全球制造业数据向好打压日圆，澳元焦点在于澳洲央行决定

澳元的焦点目前为0430GMT时澳洲央行的利率决定。

路透调查的23位分析师全数预期澳洲央行将维持指标利率在纪录低点2.5%不变，投资者很想知道该央行是否会亮出明确的宽松政策立场。

债市亦预期澳洲央行不会采取政策行动。

“我们预计央行声明将采用中立语气，并表明澳洲央行已经到达降息周期的波谷，”法国巴黎银行策略师在报告中写道。