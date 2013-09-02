南非汇市：兰特兑美元走强，得益于叙利亚受军事打击的疑虑缓和

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡9月2日 - 南非兰特兑美元周一升至逾一周高位，因美国推迟对叙利亚可能进行的军事干预提振全球市场人气。
兰特兑美元盘中走强至10.1550兰特，为8月21日以来最高，中国发布良好的制造业数据也带来支撑。中国是南非最大的单一贸易伙伴国。
对美国总统奥巴马已决定寻求国会批准对叙利亚实施打击的报导，让市场安心。此前投资者的紧张情绪引发新兴市场上周大跌。
在周一尾盘交易中，兰特从日高回落，因进口商借机买入美元。
1652GMT，兰特兑美元 报10.2500，较上周五纽约收盘价上涨0.3%。
“兰特汇率从盘中高位回落，因为持续出现进口商美元买盘。美元兑兰特汇率较一两天前便宜了0.30兰特，所以可以想象会有一些进口商买需，”Bidvest Bank外汇交易商Ion de Vleeschauwer指出。
交易员指出，美国市场周一休市，令交投缓慢。
本周市场活动预计将谨慎展开，静候英国央行和欧洲央行利率决定，以及周五的美国非农就业报告。
2026年到期的指标公债 收益率(殖利率)下滑2个基点至8.445%，与兰特走强相呼应。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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