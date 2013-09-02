澳新经济指标预测--9月3日-9月10日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月2日当周 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第二季 赤字87 赤字85 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% 持平 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.5% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 7月 顺差0 顺差6.02 整体进口(较前月) -- -2.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 9月6日(五) 暂无重要数据 9月9日当周 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰制造业销售(较前季) 第二季 -- -0.6% 9月8-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰REINZ房价指数(较前月) 8月 -- -0.5% 新西兰REINZ房价指数(较上年同期) -- +8.6% 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 8月 -- -6.8% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -0.9% 0130 澳洲房屋融资(较前月) 7月 -- +2.7% 投资性房屋融资 -- -0.5% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +7.7% 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 8月 -- 负7.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负3 (完)