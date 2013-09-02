拉美汇市：拉美货币上涨，受助于叙利亚局势缓解和中国数据向好

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透里约热内卢9月2日 - 拉美货币周一走强，因西方推迟对叙利亚动武，而且中国制造业数据好于预期，均提振了全球风险偏好。
因美国市场迎来劳动节休市，交投低迷，导致巴西雷亚尔等货币易于大幅波动。
周一，美国总统奥巴马寻求国会授权对叙利亚采取军事行动，此举导致美国对叙利亚动武一事确定性下降。过去数日，叙利亚局势令全球市场承压。
支撑风险偏好的还有中国8月制造业数据。汇丰/Markit稍早联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方。
巴西雷亚尔兑美元 涨0.7%至2.3673雷亚尔，最高触及2.3556雷亚尔。雷亚尔受到央行售出30,000份货币互换合约的支撑。
墨西哥披索兑美元 涨0.3%。智利披索兑美元 升0.2%，受助于铜价 上涨2%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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