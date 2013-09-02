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债券 | 2013年 9月 3日 星期二 07:18 BJT

拉美汇市：拉美货币上涨，受助于叙利亚局势缓解和中国数据向好

路透里约热内卢9月2日 - 拉美货币周一走强，因西方推迟对叙利亚动武，而且中国制造业数据好于预期，均提振了全球风险偏好。

因美国市场迎来劳动节休市，交投低迷，导致巴西雷亚尔等货币易于大幅波动。

周一，美国总统奥巴马寻求国会授权对叙利亚采取军事行动，此举导致美国对叙利亚动武一事确定性下降。过去数日，叙利亚局势令全球市场承压。

支撑风险偏好的还有中国8月制造业数据。汇丰/Markit稍早联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.7%至2.3673雷亚尔，最高触及2.3556雷亚尔。雷亚尔受到央行售出30,000份货币互换合约的支撑。

墨西哥披索兑美元 涨0.3%。智利披索兑美元 升0.2%，受助于铜价 上涨2%。(完)

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