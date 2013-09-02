《中国报摘》--中国证券报9月3日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中国金融期货交易所宣布，首批三个五年期国债期货合约将于周五(6日)上市交易。为严控上市初期市场风险，各合约交易保证金暂定为合约价值的3%。
* 其他:
--北京市政府提出，明年将对挥发性有机物(VOC)征收排污费，以及研究制定征收交通拥堵费政策，适当扩大差别化停车收费区域范围等。
--商务部数据显示，截至8月20日，全国共有商业保理公司137家，注册资本总计约178亿元人民币。业内人士预计，今年上述企业将达200家左右，预计未来3-5年，商业保理业务有望在绝大多数省市开展。
--工业和信息化部公布今年第二批工业行业淘汰落后产能企业名单，名单涉及67家企业，淘汰项目全部属于低端造纸行业。
--交通运输部发布通知称，鼓励老旧远洋、沿海运输船舶提前报废，提高市场准入门槛；加快推进液化天然气(LNG)在水运行业应用等。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。