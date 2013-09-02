版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 3日 星期二 07:56 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月3日-9月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    9月2日当周
 
 9月3日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            8月终值          --        53.9
 1330      加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       8月          --        52.0
 1400      美国建筑支出(较前月)                               7月       +0.3%       -0.6%
 1400      美国IBD消费者信心指数                              9月          --        45.1
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    8月        54.0        55.4
           美国ISM制造业投入物价分项指数                                 52.0        49.0
           美国ISM制造业就业分项指数                                     54.0        54.4
           美国ISM制造业新订单分项指数                                     --        58.3
  
 9月4日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国整体汽车销售年率(万辆)                         8月       1,580       1,573
 1100      美国抵押贷款市场指数                       8月30日当周          --       439.2
           美国再融资指数                                                  --     1,871.8
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月31日当周          --       +0.2%
 1230      美国国际贸易收支(亿美元)                           7月     逆差387     逆差342
 1230      加拿大贸易收支(亿加元)                             7月     逆差4.0     逆差4.7
           加拿大出口(亿加元)                                           398.0       395.7
           加拿大进口(亿加元)                                           401.1       400.4
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月31日当周          --       +3.8%
 1400      加拿大央行利率决定                                  --       1.00%       1.00%
  
 9月5日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国ICSC连锁店销售                                 8月          --       +4.4%
 1215      美国ADP民间就业岗位(万)                            8月    增加18.0    增加20.0
 1230      美国劳动生产率                            第二季修正值       +1.5%       +0.9%
           美国单位劳工成本                                             +0.8%       +1.4%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                 8月31日当        33.0        33.1
                                                               周              
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --       33.13
              续请失业金人数(万人)                      8月24日当       298.0       298.9
                                                               周              
 1400      美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  8月        55.0        56.0
           美国ISM非制造业企业活动分项指数                               57.0        60.4
           美国ISM非制造业就业分项指数                                     --        53.2
           美国ISM非制造业新订单分项指数                                   --        57.7
           美国ISM非制造业物价分项指数                                     --        60.1
 1400      美国工厂订单                                       7月       -3.3%       +1.5%
           美国耐久财订单                               7月修正值          --       -7.3%
               扣除运输的耐久财订单                                        --       -0.6%
               扣除国防的耐久财订单                                        --       -6.7%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       -3.3%
   
 9月6日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国非农就业岗位(万个)                             8月    增加18.0    增加16.2
           美国民间就业岗位(万个)                                    增加18.0    增加16.1
           美国制造业就业岗位(万个)                                   增加0.5     增加0.6
           美国失业率                                                    7.4%        7.4%
           美国平均时薪                                                 +0.2%       -0.1%
           美国每周平均工时                                              34.5        34.4
 1230      加拿大就业岗位(万个)                               8月     增加2.0    减少3.94
               失业率                                                    7.2%        7.2%
               全职就业人数(万人)                                          --    减少1.83
               兼职就业人数(万人)                                          --    减少2.12
               就业参与率                                              66.60%      66.50%
 1230      加拿大劳动生产率(较上季)                        第二季       +0.3%       +0.2%
 1400      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      8月          --        45.7
           加拿大Ivey经季节调整PMI                                       52.0        48.4
 1430      美国ECRI一周领先指标                       8月30日当周          --       131.3
     
    9月9日当周
    
 9月9日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                             7月          --      -10.3%
 1400      美国就业指数                                       8月          --       112.2
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                             7月   增加121.5   增加138.0
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                           8月          --        94.1
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             9月7日当周          --          --
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           8月          --       19.29
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           9月7日当周          --          --
  (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐