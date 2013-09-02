美国与加拿大经济指标预测--9月3日-9月10日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月2日当周 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 53.9 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 -- 52.0 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.3% -0.6% 1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 54.0 55.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 52.0 49.0 美国ISM制造业就业分项指数 54.0 54.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 58.3 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,580 1,573 1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 -- 439.2 美国再融资指数 -- 1,871.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -- +0.2% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差387 逆差342 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差4.0 逆差4.7 加拿大出口(亿加元) 398.0 395.7 加拿大进口(亿加元) 401.1 400.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 -- +3.8% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 8月 -- +4.4% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 8月 增加18.0 增加20.0 1230 美国劳动生产率 第二季修正值 +1.5% +0.9% 美国单位劳工成本 +0.8% +1.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月31日当 33.0 33.1 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.13 续请失业金人数(万人) 8月24日当 298.0 298.9 周 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.0 56.0 美国ISM非制造业企业活动分项指数 57.0 60.4 美国ISM非制造业就业分项指数 -- 53.2 美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 57.7 美国ISM非制造业物价分项指数 -- 60.1 1400 美国工厂订单 7月 -3.3% +1.5% 美国耐久财订单 7月修正值 -- -7.3% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.6% 扣除国防的耐久财订单 -- -6.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.3% 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加18.0 增加16.2 美国民间就业岗位(万个) 增加18.0 增加16.1 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.6 美国失业率 7.4% 7.4% 美国平均时薪 +0.2% -0.1% 美国每周平均工时 34.5 34.4 1230 加拿大就业岗位(万个) 8月 增加2.0 减少3.94 失业率 7.2% 7.2% 全职就业人数(万人) -- 减少1.83 兼职就业人数(万人) -- 减少2.12 就业参与率 66.60% 66.50% 1230 加拿大劳动生产率(较上季) 第二季 +0.3% +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.7 加拿大Ivey经季节调整PMI 52.0 48.4 1430 美国ECRI一周领先指标 8月30日当周 -- 131.3 9月9日当周 9月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- -10.3% 1400 美国就业指数 8月 -- 112.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加121.5 增加138.0 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 8月 -- 94.1 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月7日当周 -- -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 -- 19.29 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月7日当周 -- -- (完)