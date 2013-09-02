企业并购：Verizon同意斥资1,300亿美元，向沃达丰买断Wireless股权

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦/美国圣地亚哥9月2日 - 美国电信巨擘Verizon Communications 周一同意以1,300亿美元买下沃达丰 持有的其美国无线业务Verizon Wireless股权，这宗历史上第三大企业并购交易将结束两家公司之间14年来摩擦不断的联姻。
这项交易采取现金加股权方式，由此Verizon将可独享美国最大移动通讯运营商Verizon Wireless的利润，给予其新的动力投资于移动通讯网络，并在竞争日益激烈的市场中抵挡其它挑战者的攻势。
对于沃达丰来说，可以将这宗交易的71%净收益--包括所有股票在内相当于840亿美元，回馈给股东，还可强化对自身网络的投资，拉开与竞争对手的距离。
在这项交易中，Verizon将购买沃达在Verizon Wireless中的45%股权。这项交易也是Vittorio Colao和Lowell McAdam各自职业生涯中值得一书的重要事件。他们分别是沃达丰和Verizon的执行长，成功地重建了双方的关系，此前两家公司一直为Wireless的股息以及谁最终完全拥有该公司吵得不可开交。
根据交易条件，沃达丰将获得589亿美元现金和602亿美元的Verizon股票，以及来自一项交易的110亿美元--这项交易将在明年第一季完成。
这将成为历史上第三大企业并购案，仅次于沃达丰在1999年以2,030亿美元收购德国Mannesmann以及次年美国在线以1,810亿美元收购时代华纳。verizon还设法完成了历来最大的融资案之一，融资额在600亿美元。
“我们认为，我们兼顾到了各个方面，”沃达丰执行长Colao对记者表示，并称他将全力以赴带领公司开创新篇章。“我们将削减债务，使公司保持强大并能够抓住机遇。”
McAdam只是简单地说，现在是出手购买的好时机。
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。