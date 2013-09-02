企业并购：Verizon同意斥资1,300亿美元，向沃达丰买断Wireless股权

路透伦敦/美国圣地亚哥9月2日 - 美国电信巨擘Verizon Communications 周一同意以1,300亿美元买下沃达丰 持有的其美国无线业务Verizon Wireless股权，这宗历史上第三大企业并购交易将结束两家公司之间14年来摩擦不断的联姻。

这项交易采取现金加股权方式，由此Verizon将可独享美国最大移动通讯运营商Verizon Wireless的利润，给予其新的动力投资于移动通讯网络，并在竞争日益激烈的市场中抵挡其它挑战者的攻势。

对于沃达丰来说，可以将这宗交易的71%净收益--包括所有股票在内相当于840亿美元，回馈给股东，还可强化对自身网络的投资，拉开与竞争对手的距离。

在这项交易中，Verizon将购买沃达在Verizon Wireless中的45%股权。这项交易也是Vittorio Colao和Lowell McAdam各自职业生涯中值得一书的重要事件。他们分别是沃达丰和Verizon的执行长，成功地重建了双方的关系，此前两家公司一直为Wireless的股息以及谁最终完全拥有该公司吵得不可开交。

根据交易条件，沃达丰将获得589亿美元现金和602亿美元的Verizon股票，以及来自一项交易的110亿美元--这项交易将在明年第一季完成。

这将成为历史上第三大企业并购案，仅次于沃达丰在1999年以2,030亿美元收购德国Mannesmann以及次年美国在线以1,810亿美元收购时代华纳。verizon还设法完成了历来最大的融资案之一，融资额在600亿美元。

“我们认为，我们兼顾到了各个方面，”沃达丰执行长Colao对记者表示，并称他将全力以赴带领公司开创新篇章。“我们将削减债务，使公司保持强大并能够抓住机遇。”

McAdam只是简单地说，现在是出手购买的好时机。