企业并购：Verizon同意斥资1,300亿美元，向沃达丰买断Wireless股权

“我想，这项交易会让Verizon变得动力澎湃，”Verizon执行长McAdam对路透表示。他说，这是一项自我融资的交易，因为Verizon不计一次性项目的每股盈余(EPS)将马上增加10%。

然而有分析师指出，Verizon会因为这项交易而新增巨大的债务负担，可能会束缚公司手脚，在一段时期内无法进行大型投资，因为首先要先还清这些债务。

“这可能至少在短期内会限制Verizon进行其它大型交易的能力，”麦格理银行的分析师Kevin Smithen说。他还担心，在目前这个美国无线行业成长放缓，较小同业积极展开价格竞争的时候，Verizon支付的交易价格过高。

一位Verizon发言人表示，Verizon目前实际上没有兴趣进入加拿大无线市场，这证实了McAdam早前接受彭博访问时做出的声明。

在交易消息公布后，穆迪下调了Verizon的评级，以反映公司债务负担新增约679亿美元的情况，穆迪认为这将令Verizon的债务负担增加逾一倍至1,160亿美元。

这项交易获得双方公司董事会的一致通过。

虽然沃达丰将因此失去品质最佳的资产，但却能获得资金用于回馈股东、偿还债务、并支撑受经济衰退和监管趋严影响的欧洲业务。

在这项交易中，巴克莱和美银美林担任Verizon的财务顾问，并将与摩根大通和摩根士丹利一起提供610亿美元的融资。高盛和瑞银则担任沃达丰的财务顾问。(完) (编译 郑茵/白云; 审校 张涛)