《中国报摘》--其他报纸重要消息9月3日

**上海证券报**

--据悉，中国银监会日前下发关于加强银行保理融资业务管理的通知，严格单保理融资业务准入，所有单保理融资要严格审核基础交易的真实性。而诸如不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款、权属不清的应收账款等业务品种严禁开展保理融资。

--据悉，保监会已原则性同意天平车险引入境外战略投资者安盛 的整体方案。为财险行业首例“中资”转“合资”获监管放行。

--19家上市券商日前披露半年报，当期合计实现净利润131.6亿元人民币，同比增长12%。在经纪、自营等传统业务平稳增长的同时，以类贷款为代表的资本中介业务增长迅猛。

**21世纪经济报 道**

--消息人士透露，筹备已半年多的广东自由贸易区初步方案已经成形，近期将迎来商务部调研组对其可行性进行评估，评估通过后将直接报送国务院进行审批。

**东方早报**

--平安银行 行长邵平表示，公司保持每年分红，并不断递增拨备，意在推动A股融资步伐。

--就关于光明有意斥资百亿收购以色列最大食品生产商特鲁瓦(Tnuva)报道，光明食品集团新闻发言人潘建军表示，目前正在接触中，具体价格、拟购股权数未定。

**金融时报**

--针对持续发酵的“泛鑫女高管携款潜逃案”，上海保监局称，正在积极配合公安机关开展泛鑫代理案件调查，调查尚需要一定时间。

--国家发改委公布的前七个月数据显示，今年以来，石化产业生产保持平稳增长，产品价格持续下滑，投资增速大幅回落，对外贸易小幅增长，产业动行总体上压力较大。(完)