《中国报摘》--其他报纸重要消息9月3日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
**上海证券报**
--据悉，中国银监会日前下发关于加强银行保理融资业务管理的通知，严格单保理融资业务准入，所有单保理融资要严格审核基础交易的真实性。而诸如不合法基础交易合同、代理销售合同、未来应收账款、权属不清的应收账款等业务品种严禁开展保理融资。
--据悉，保监会已原则性同意天平车险引入境外战略投资者安盛 的整体方案。为财险行业首例“中资”转“合资”获监管放行。
--19家上市券商日前披露半年报，当期合计实现净利润131.6亿元人民币，同比增长12%。在经纪、自营等传统业务平稳增长的同时，以类贷款为代表的资本中介业务增长迅猛。
**21世纪经济报 道**
--消息人士透露，筹备已半年多的广东自由贸易区初步方案已经成形，近期将迎来商务部调研组对其可行性进行评估，评估通过后将直接报送国务院进行审批。
**东方早报**
--平安银行 行长邵平表示，公司保持每年分红，并不断递增拨备，意在推动A股融资步伐。
--就关于光明有意斥资百亿收购以色列最大食品生产商特鲁瓦(Tnuva)报道，光明食品集团新闻发言人潘建军表示，目前正在接触中，具体价格、拟购股权数未定。
**金融时报**
--针对持续发酵的“泛鑫女高管携款潜逃案”，上海保监局称，正在积极配合公安机关开展泛鑫代理案件调查，调查尚需要一定时间。
--国家发改委公布的前七个月数据显示，今年以来，石化产业生产保持平稳增长，产品价格持续下滑，投资增速大幅回落，对外贸易小幅增长，产业动行总体上压力较大。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。