瑞郎汇率：瑞士央行认为目前有必要保留瑞郎汇率上限--央行副总裁

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透瑞士卢塞恩9月2日 - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)周一表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。
“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭在瑞士西部对企业领袖表示，并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。
“目前的状况表明应当保留汇率上限。”
瑞士央行两年前将瑞郎兑欧元汇率上限设为1.20，因此前欧元区债务危机引发的避险买盘推动瑞郎兑欧元差点升至平价水准，对该国依赖出口的经济构成威胁。
丹亭还指出，当前通胀没有对瑞士经济带来风险。
“瑞士目前不存在通胀风险，”他说。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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