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债券 | 2013年 9月 3日 星期二 07:49 BJT

瑞郎汇率：瑞士央行认为目前有必要保留瑞郎汇率上限--央行副总裁

路透瑞士卢塞恩9月2日 - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)周一表示，该央行未打算取消瑞郎汇率上限，因为当前环境仍支持该政策继续存在。

“瑞郎汇率上限不会永远存在，但目前我们不打算取消它，”丹亭在瑞士西部对企业领袖表示，并补充称各家央行在对撤出策略发出暗示时必须非常小心。

“目前的状况表明应当保留汇率上限。”

瑞士央行两年前将瑞郎兑欧元汇率上限设为1.20，因此前欧元区债务危机引发的避险买盘推动瑞郎兑欧元差点升至平价水准，对该国依赖出口的经济构成威胁。

丹亭还指出，当前通胀没有对瑞士经济带来风险。

“瑞士目前不存在通胀风险，”他说。(完)
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