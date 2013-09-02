全球经济：南非表示支持“全球联合行动”，共同应对市场动荡

路透约翰内斯堡9月2日 - 南非总统办公室周一表示，南非希望加强全球合作，共同应对美国货币刺激政策退场给新兴市场带来的震荡。

和其它发展中经济体货币一样，南非兰特也遭受冲击，因投资者将资金抽离收益虽高但风险也大的新兴市场，力争在美国联邦储备理事会(美联储)削减购债规模行动前占得先机。

“某些国家仅根据本国的自身利益作出决定，这样的决定会对其他国家产生严重影响。我们生活在一个彼此关联的世界，对此必须达成更大程度的共识，”总统办公室表示，并宣布祖马总统将出席本周在俄罗斯举行的20国集团(G20)峰会。

今年以来兰特/美元 已经跌去21%，上周跌至四年低点10.5100，因市场担心国内劳资纠纷，其中包括周二开始的金矿工人罢工。

南非巨大的经常账和国家预算赤字，也使其更容易受到新兴市场动荡的影响。

“金融市场动荡，经济复苏脆弱且不平衡，解决所有这些挑战的办法就是加强全球性的协调努力，”总统办公室说。

南非表示，支持发展中国家提出的“更加慎重地考虑全球联合行动”倡议。(完)