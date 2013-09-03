版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 08:29 BJT

企业并购：日本住友放弃力拓Northparkes铜矿优先购买权，成全中国洛阳钼业

路透墨尔本9月3日 - 中国洛阳钼业 周一稍晚称，日本住友金属矿山 和住友商事 放弃了对力拓澳洲Northparkes铜矿股权的优先购买权。洛阳钼业出价8.2亿美元收购该部分股权。

力拓7月时同意将其所持该铜矿80%的股权售给洛阳钼业。

住友金属矿山和住友商事拥有剩余的20%股权。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐