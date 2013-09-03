企业并购：日本住友放弃力拓Northparkes铜矿优先购买权，成全中国洛阳钼业

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透墨尔本9月3日 - 中国洛阳钼业 周一稍晚称，日本住友金属矿山 和住友商事 放弃了对力拓澳洲Northparkes铜矿股权的优先购买权。洛阳钼业出价8.2亿美元收购该部分股权。
力拓7月时同意将其所持该铜矿80%的股权售给洛阳钼业。
住友金属矿山和住友商事拥有剩余的20%股权。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/张涛)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。