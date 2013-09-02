英国经济：8月零售销售增长小幅放缓，但仍表明消费者信心增强--BRC

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦9月3日 - 周二公布的产业数据显示，英国零售销售涨势在8月放缓，不过对家具的需求帮助维持了增长势头。
英国零售业联盟(BRC)表示，8月整体零售销售金额较上年同期增加3.6%；7月增幅为3.9%，是2006年以来的最佳7月表现。
8月同店销售增长1.8%，7月为增长2.2%。
调查引用家具地板销售增长的数据表示，消费者对大宗采购更有信心。
“零售商的这一表现不错，说明消费者信心正缓慢但明确地回升，”毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale称。
尽管零售销售增幅不及7月，但BRC的数据进一步表明，经济复苏的范围正在扩大。
一连串正面数据为英国央行货币政策委员会(MPC)成员带来挑战，后者对未来政策的计划是基于对经济增长的谨慎展望作出的。
英国央行周四将作出政策决定，路透访问的分析师预期央行不会改变政策。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。