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市场报道 | 2013年 9月 3日 星期二 07:47 BJT

英国经济：8月零售销售增长小幅放缓，但仍表明消费者信心增强--BRC

路透伦敦9月3日 - 周二公布的产业数据显示，英国零售销售涨势在8月放缓，不过对家具的需求帮助维持了增长势头。

英国零售业联盟(BRC)表示，8月整体零售销售金额较上年同期增加3.6%；7月增幅为3.9%，是2006年以来的最佳7月表现。

8月同店销售增长1.8%，7月为增长2.2%。

调查引用家具地板销售增长的数据表示，消费者对大宗采购更有信心。

“零售商的这一表现不错，说明消费者信心正缓慢但明确地回升，”毕马威会计师事务所的零售主管David McCorquodale称。

尽管零售销售增幅不及7月，但BRC的数据进一步表明，经济复苏的范围正在扩大。

一连串正面数据为英国央行货币政策委员会(MPC)成员带来挑战，后者对未来政策的计划是基于对经济增长的谨慎展望作出的。

英国央行周四将作出政策决定，路透访问的分析师预期央行不会改变政策。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)
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