金砖国家：9月2日股汇市收盘纵览

路透9月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月2日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报938.29点。

中国股市：沪综指收盘近持平，PMI数据虽好但前期热点获利抛压较重

香港股市：受中国数据提振大涨2%，创三周最佳表现

中国汇市：人民币收平，升值冲动再起但难破6.12阻力

================================================================================

印度股市：升至近两周半以来最高收盘位，一些绩优股自近期大跌中反弹，且ITC股价跳涨，此前瑞银的一份报告称该公司调高了一主要香烟品牌的价格。指标BSE指数 上涨1.43%或266.41点，收报18,886.13点，连续第四日上涨。NSE指数 上升1.44%或78.95点，收报5,550.75点，收在心理关键水准 5,500点上方。

印度汇市：印度卢比收低，中断两日连涨，因经济放缓加剧了外资可能离开该国的担忧。交易员称外国银行日内大举买进美元，可能是代表其托管客户。卢比兑美元 收报66.00/01，上周五收盘价为65.70/71。

================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,291.980点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.18%至714.37点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.09%，报33.345卢布；卢布兑欧元 下跌0.1%，报44.05卢布。

================================================================================

巴西股市：拉美股市上涨，因美国可能延迟对叙利亚发动军事打击，且中国制造业数据鼓舞人心。巴西股市进一步获得支撑，此前中国周一公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)为四个月来首次增长。Bovespa指数 连续第三日上涨，攀升3.65%至51,835.15点，为2012年7月以来最大涨幅。

拉美汇市：拉美货币上涨，受助于叙利亚局势缓解和中国数据向好

================================================================================

南非股市：自逾两个月来最大单周跌幅中反弹，因美国延后向叙利亚采取军事行动，促使全球市场在压力舒缓下上扬。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上升1.27%，报38,346.25点。综合指数 升1.27%，报42,725.70点。