欧洲个股：爱立信将在未来五年投资约70亿瑞典克朗新建三个数据中心

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透斯德哥尔摩9月2日 - 全球最大移动网络基础设施公司--爱立信(易利信,Ericsson) 周一称，将在未来五年投入约70亿瑞典克朗(10.5亿美元)新建三个数据中心。
爱立信称，其中两个数据中心将设在瑞典，另一个在加拿大。
爱立信执行长Hans Vestberg表示，有50亿克朗的投资将在瑞典进行。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。