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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 08:33 BJT

欧洲个股：爱立信将在未来五年投资约70亿瑞典克朗新建三个数据中心

路透斯德哥尔摩9月2日 - 全球最大移动网络基础设施公司--爱立信(易利信,Ericsson) 周一称，将在未来五年投入约70亿瑞典克朗(10.5亿美元)新建三个数据中心。

爱立信称，其中两个数据中心将设在瑞典，另一个在加拿大。

爱立信执行长Hans Vestberg表示，有50亿克朗的投资将在瑞典进行。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)

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