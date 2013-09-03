亚洲橡胶：TOCOM期胶收于三个月高位，受日圆走弱及日股上扬推动

路透东京9月2日 - 东京橡胶期货周一反弹，收于三个月高位，交易员说，这是得益于日圆走软和日股上扬，此前强劲的中国制造业活动数据也提振了投资者信心。中国是全球最大的橡胶消费国。

东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶合约 <0#2JRU:>劲升9.4日圆或3.49%，结算价报每公斤278.5日圆，为5月22日以来收盘高位。

该合约在连续三个交易日下跌后出现反弹，盘中最高涨3.7%至一周高点279.1日圆。

“上海期胶市场跳涨，得益于周日公布的中国采购经理人指数(PMI)，该数据颇为强劲，帮助提振TOCOM早盘期胶价格，尽管汇丰PMI并没有官方制造业PMI那么强，”Fujitomi Co.首席分析师Kazuhiko Saito说。

“午后，日圆下跌和日股上涨给予市场进一步支撑，”Saito说。

日圆/美元 周一跌至一个月低点，日股日经指数 上升1.4%。

上海期胶主力1月合约 跳涨4.99%元人民币，收报每吨21,055元人民币(3,400美元)，为5月22日以来高位。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤247.00美分，日内涨6.4美分。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 王冠中)