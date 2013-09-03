亚洲橡胶：TOCOM期胶收于三个月高位，受日圆走弱及日股上扬推动

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透东京9月2日 - 东京橡胶期货周一反弹，收于三个月高位，交易员说，这是得益于日圆走软和日股上扬，此前强劲的中国制造业活动数据也提振了投资者信心。中国是全球最大的橡胶消费国。
东京工业品交易所(TOCOM)指标2月期胶合约 <0#2JRU:>劲升9.4日圆或3.49%，结算价报每公斤278.5日圆，为5月22日以来收盘高位。
该合约在连续三个交易日下跌后出现反弹，盘中最高涨3.7%至一周高点279.1日圆。
“上海期胶市场跳涨，得益于周日公布的中国采购经理人指数(PMI)，该数据颇为强劲，帮助提振TOCOM早盘期胶价格，尽管汇丰PMI并没有官方制造业PMI那么强，”Fujitomi Co.首席分析师Kazuhiko Saito说。
“午后，日圆下跌和日股上涨给予市场进一步支撑，”Saito说。
日圆/美元 周一跌至一个月低点，日股日经指数 上升1.4%。
上海期胶主力1月合约 跳涨4.99%元人民币，收报每吨21,055元人民币(3,400美元)，为5月22日以来高位。
新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤247.00美分，日内涨6.4美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 王冠中)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。