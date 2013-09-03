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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 08:07 BJT

全球金市：金价跌破1,400美元，因叙利亚紧张情势缓和

路透伦敦9月2日 - 金价周一在欧洲市场跌破每盎司1,400美元，因美国推延对叙利亚的军事行动，且中国和欧洲经济情况改善，提振对风险资产的胃纳，削弱了黄金的避险魅力。

但白银 一度上涨3.8%，因中国8月制造业数据创下逾一年来最佳表现而受惠。

“银价上涨和中国成长数据之间有关联，中国是白银的重要市场，”瑞士信贷大宗商品分析师Karim Cherif称。

“投资人对于白银的兴致高过黄金，但若叙利亚忧虑缓解使得金价持续受压，很难看到白银能继续维持这样的涨势。”

1543GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,391.51美元，稍早曾触及一周低点1,374.10美元。

市场交投量仍低，美国市场因劳工节假期休市。

现货银 上涨2.9%，报每盎司24.14美元。

现货铂金 涨0.1%至每盎司1,517.50美元，现货钯金 跌0.8%至每盎司713.50美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 白云)

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