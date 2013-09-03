全球金市：金价跌破1,400美元，因叙利亚紧张情势缓和

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透伦敦9月2日 - 金价周一在欧洲市场跌破每盎司1,400美元，因美国推延对叙利亚的军事行动，且中国和欧洲经济情况改善，提振对风险资产的胃纳，削弱了黄金的避险魅力。
但白银 一度上涨3.8%，因中国8月制造业数据创下逾一年来最佳表现而受惠。
“银价上涨和中国成长数据之间有关联，中国是白银的重要市场，”瑞士信贷大宗商品分析师Karim Cherif称。
“投资人对于白银的兴致高过黄金，但若叙利亚忧虑缓解使得金价持续受压，很难看到白银能继续维持这样的涨势。”
1543GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,391.51美元，稍早曾触及一周低点1,374.10美元。
市场交投量仍低，美国市场因劳工节假期休市。
现货银 上涨2.9%，报每盎司24.14美元。
现货铂金 涨0.1%至每盎司1,517.50美元，现货钯金 跌0.8%至每盎司713.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 白云)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。