中国公开市场：央行今日进行100亿元七天期逆回购操作--业内人士

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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路透北京9月3日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行100亿元人民币七天期逆回购操作，较上周同期的290亿元明显缩量。
中国央行公开市场此前连续五周净投放，上周规模缩至415亿元。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。
据路透计算，本周公开市场央票到期量为180亿元，逆回购到期量为750亿元，合计到期资金回笼570亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。