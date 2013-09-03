《中国重要政经日程》--9月3日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
============================今日重要政经日程=======================
9/3（二）
中国国家主席习近平访问中亚四国并出席G20峰会、上合组织峰会，至13日。
第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。
*2013年《二十国集团（G20）国家创新竞争力黄皮书》发布会在北京举行。
============================近日重要政经日程=======================
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
第二届金融街论坛在北京举行，至5日
9/5（四）
聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。
中国国家主席习近平出席在圣彼得堡举行的二十国集团峰会，并同普京举行会晤，至6日。
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
*2013第七届中国银行家高峰论坛在北京举行。
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 宿泱韫)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。