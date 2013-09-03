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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 08:35 BJT

全球金市：金价连续第四日下跌，因叙利亚疑虑缓和且全球经济数据强劲

美国总统奥巴马努力说服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国拖入一场新的中东冲突。

南非工会领袖周一警告称，矿主对薪资协商的处理方式可能激发暴力事件。矿主们称，薪资上涨将迫使矿厂关闭，并丧失数以千计个就业岗位。金矿工人周二将举行罢工。

抗议者周一晚间在罗马尼亚首都布加勒斯特集会，连续第二天抗议政府支持开采欧洲最大露天金矿的计划。

珀斯铸币厂8月金币和金条销售较前月下降近一半，因金价连续第二个月上涨，触及5月中以来高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/李爽 审校 张涛)

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