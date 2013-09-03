全球金市：金价连续第四日下跌，因叙利亚疑虑缓和且全球经济数据强劲

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
美国总统奥巴马努力说服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国拖入一场新的中东冲突。
南非工会领袖周一警告称，矿主对薪资协商的处理方式可能激发暴力事件。矿主们称，薪资上涨将迫使矿厂关闭，并丧失数以千计个就业岗位。金矿工人周二将举行罢工。
抗议者周一晚间在罗马尼亚首都布加勒斯特集会，连续第二天抗议政府支持开采欧洲最大露天金矿的计划。
珀斯铸币厂8月金币和金条销售较前月下降近一半，因金价连续第二个月上涨，触及5月中以来高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/李爽 审校 张涛)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。