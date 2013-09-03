《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月3日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
*工商时报：
--台湾金管会表示，立法院若通过两岸服贸协议，银行投资大陆限额回归银行法74条，以实收资本额40%为上限，同时大陆分行营运周转金也可免计入，单周转金部分，10家大陆分行就可多出400多亿台币。
--金管会年底前将完成金融机构合并法修法草案，预计比照正在讨论的企业并购法，延长商誉摊提年限、给予业者租税诱因、土增税记存及不良债权出售可延长摊提年限等。银行局长桂先农表示，修法是中立的，只是提供金融合并更好的法规环境，不是要启动或促成金融整并。
--兆丰金 设子行规划有谱。由于对大陆金融机构不论是并购或是参股价格，短期均难以谈妥，因此兆丰金决定，现阶段以自设子行取代并购，地点将落脚上海，至于资本额方面，资本额将从15亿人民币起跳，最高将以20亿人民币作为资本额提出申请，最快年底前向金管会提出。
*经济日报：
--第四代行动通讯（4G）竞标大战今开打，共有七家业者将进行每天十回合的比价生死战。国家通讯传播委员会(NCC)估计，这场竞标马拉松至少一个半月，三个频段12区块总底价为359亿台币，市场预言将飙破700亿台币。
--行政院副院长毛治国明日将召开稳定物价小组会议，避免豪雨、中秋与10月电价上调等因素，造成物价一涨不回头。经济部、公平会本月起也将密集查价，广邀业者〞喝咖啡〞，抑制业者预期心理。
--电子业传出旺季不旺讯息，劳委会最新公布的无薪假统计结果，近半个月来实际放无薪假人数暴增1,577人，使得实际实施无薪假总人数达2,240人，创近七个月新高。
--合库高层吹搬风，副总经理林鸿琛升任总座。林鸿琛昨在交接典礼后表示，上任后将冲刺放款并兼顾资本适足率，年底前还有五、六百亿台币的业务承作空间，将以企业金融为成长主力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。