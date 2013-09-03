中国数据：8月官方非制造业PMI降至53.9--国家统计局

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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路透北京9月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二公布，8月官方非制造业商务活动指数降至53.9， 上月为54.1.
中国非制造业PMI指数体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。
汇丰将于周三9:45公布中国8月服务业PMI。
以下为中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2013年/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月 11月 10月 9月 8月
非制造业PMI 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1 55.6 55.5 53.7 56.3
注：季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查，受季节因素影响，数据波动较大。鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求，自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。