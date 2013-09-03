香港个股：惠生工程称控股股东正协助中国有关机关调查，公司运作正常

路透香港9月3日 - 从事煤化工、石化和炼油业务的惠生工程技术服务有限公司 表示，其控股股东兼主席华邦嵩现时正协助中国有关机关进行其调查工作；而公司目前运营正常，项目如常执行。

惠生工程周一早盘开市后一个多时左右突然中途停牌，停牌前股价急泻逾16%。公司周一晚间发出公告证实，华邦嵩正协助调查，并指已注意到近期有关该公司与中国石油天然气股份有限公司 之间业务关系的媒体报导。

“董事会获悉本公司控股股东华邦嵩先生现时正协助中国有关机关进行其调查工作。董事会相信事实将会得到澄清。”

公司并表示，于截至2013年6月30日止之六个月期间从与中国石油的合约中录得的收益甚微，并重申其目前运营正常，项目如常执行，将继续履行其现有合约。

曾任中石油董事长的国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。 此前中石油三名高层亦接受中国有关部门调查。

惠生工程于去年底在香港上市，目前市值约80.5亿港元。（完）

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