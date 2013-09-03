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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 08:52 BJT

《台湾重要政经日程》--9月3日

===================今日重要政经消息=====================

9/3(二)

--09:00 巴塞尔资本协定III发展新趋势。

--09:00 2013年私募基金与创投台湾论坛。

--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。

--14:00 台湾金管会主委与寿险业董事长座谈会。

--16:00 财政部关务署例行记者会。

=================近期重要政经消息======================

9/4(三)

--12:00 惠誉举办〞2013亚洲国家主权暨金融研讨会〞。

9/5(四)

--08:30 主计总处公布8月通膨率，7月年增率仅0.08%。

--16:10 央行公布8月底为止外汇存底金额。7月底时为4,091.18亿美元。

9/9(一)

--16:00 台湾财政部公布8月进出口数据。7月出口金额较上年同期增1.60%。

9/10(二)

--13:30 台积电 8月营收公布。

--14:00 联电 8月营收公布。

*9/11(三)

--14:30 渣打行举办〞环球经济论坛--2014年经济及市场展望〞。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

9/23(一)

--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。

9/25(三)

--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。

--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。

9/26(四)

--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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