《台湾重要政经日程》--9月3日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
===================今日重要政经消息=====================
9/3(二)
--09:00 巴塞尔资本协定III发展新趋势。
--09:00 2013年私募基金与创投台湾论坛。
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
--14:00 台湾金管会主委与寿险业董事长座谈会。
--16:00 财政部关务署例行记者会。
=================近期重要政经消息======================
9/4(三)
--12:00 惠誉举办〞2013亚洲国家主权暨金融研讨会〞。
9/5(四)
--08:30 主计总处公布8月通膨率，7月年增率仅0.08%。
--16:10 央行公布8月底为止外汇存底金额。7月底时为4,091.18亿美元。
9/9(一)
--16:00 台湾财政部公布8月进出口数据。7月出口金额较上年同期增1.60%。
9/10(二)
--13:30 台积电 8月营收公布。
--14:00 联电 8月营收公布。
*9/11(三)
--14:30 渣打行举办〞环球经济论坛--2014年经济及市场展望〞。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。