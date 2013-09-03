《汇市简讯》澳元/美元的投机性卖压继续消退，关注澳洲央行会议

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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* 澳元/美元今日早盘获得良好买气并触及0.9020美元，上日纽约市场收报0.8977
* 在海外市场高点(0.9014)上方有少量停止单，但在0.9025/35上方挂有卖单
* 上周澳元遭遇投机资金的沉重卖压，现在卖压正在消退
* 今日市场对澳洲央行利率会议的关注重点在于会后声明
* 澳元/美元需突破0.9040，才能触发新一批停止单(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。