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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 08:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元的投机性卖压继续消退，关注澳洲央行会议

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* 澳元/美元今日早盘获得良好买气并触及0.9020美元，上日纽约市场收报0.8977

* 在海外市场高点(0.9014)上方有少量停止单，但在0.9025/35上方挂有卖单

* 上周澳元遭遇投机资金的沉重卖压，现在卖压正在消退

* 今日市场对澳洲央行利率会议的关注重点在于会后声明

* 澳元/美元需突破0.9040，才能触发新一批停止单(完)

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