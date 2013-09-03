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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 09:11 BJT

国际油市：油价下跌，奥巴马欲打击叙利亚的计划受到质疑

贸易消息人士周一称，四船北海福尔蒂斯原油装运时间从9月推迟到10月，因为产量低于预期。

利比亚正进口柴油和燃料油以应对电力供应减少的局面。该国东部地区的多数气田已关闭，给利比亚能源行业带来自2011年爆发内战以来最严重的打击；而这些气田原本是发电厂的供应来源。

俄罗斯能源部周一发布数据显示，Gazprom 以及外资石油公司牵头项目的石油与凝析油产量提高，帮助提高了该国8月的石油产量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/徐文焰；审校 戴素萍/王翔琼)

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