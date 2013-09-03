国际油市：油价下跌，奥巴马欲打击叙利亚的计划受到质疑

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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贸易消息人士周一称，四船北海福尔蒂斯原油装运时间从9月推迟到10月，因为产量低于预期。
利比亚正进口柴油和燃料油以应对电力供应减少的局面。该国东部地区的多数气田已关闭，给利比亚能源行业带来自2011年爆发内战以来最严重的打击；而这些气田原本是发电厂的供应来源。
俄罗斯能源部周一发布数据显示，Gazprom 以及外资石油公司牵头项目的石油与凝析油产量提高，帮助提高了该国8月的石油产量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/徐文焰；审校 戴素萍/王翔琼)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。