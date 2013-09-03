芝加哥期市：大豆期货跳涨3%而玉米涨2%，受天气预报影响

标题新闻：美国2月商品贸易收支初值为逆差648亿美元，趸售库存增加0.4%
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 660.50 6.50 +0.99% +0.96% 657.54 51
CBOT玉米 492.25 10.25 +2.13% +2.23% 472.54 57
CBOT大豆 1397.75 40.25 +2.97% +2.14% 1261.38 72
CBOT稻米 $15.76 $0.01 +0.03% +0.16% $15.35 49
美国原油 $106.86 -$0.79 -0.73% -0.73% $106.22 48
汇率
欧元/美元 $1.319 $0.000 -0.02% -0.24%
美元/澳元 0.901 0.004 +0.42% +1.29%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (翻译 张荻；审校 张若琪)
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维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。