《中国债券市场每日交易备忘》--9月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币三年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.88% 中国航空集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 中国铝业公司50亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和招行主承 中国南车 > 20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和国开行主承 玖龙纸业天津公司4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 升华集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 重庆国有文化资产经营公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 浙江海天建设集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 江苏奕淳集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 中升(大连)集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 西宁特钢集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 天津市政投资8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 上海金桥集团10亿元五年期投资人选择权中票(3+2)簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国家开发银行60亿元三年期固息金融债130237，票面利率4.50% 国开行70亿元五年期固息金融债130238，票面利率4.58% 铜陵建设投资控股公司15亿元七年期固息债1380255，票面利率6.98% 中信建投证券16亿元三个月期短融071307008，票面利率4.95% 浙江华友钴业2.5亿元一年期短融041359054，票面利率8.0% 会理财通铁钛1.5亿元一年期短融041360053，票面利率7.5% 石河子国资经营集团6亿元五年期中期票据101358006，票面利率6.8% 大族控股集团7亿元五年期中票101374001，票面利率6.5% ============================================================================ 三、缴款： 上海均瑶集团10亿元一年期短融 雏鹰农牧 2亿元一年期短融 浙江能源集团30亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行70亿元三个月期央票1301008到期兑付，参考收益率2.9089% 广发证券 40亿元三个月期短融071304007到期兑付，票面利率4.00% 国家开发银行100亿元20年期投资人选择权(10+10)固息债0302160付息，票面利率3.14% 中国银行 90亿元10年期浮息债(七天回购基准)050603付息，基本利差1.49% 招商局集团18亿元10年期固息债078045付息，票面利率5.20% 招商银行 190亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081101付息，票面利率5.70% 招行 70亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债081102付息，票面利率5.90% 招行40亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(一年定存基准)081103付息，基本利差1.53% 上海外高桥集团8.5亿元五年期固息债0980129付息，票面利率5.00% 农业发展银行250亿元七年期固息债120416付息，票面利率3.99% 成都投资控股16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280265付息，票面利率6.30% 江西和济投资10亿元七年期固息债1280266付息，票面利率8.00% 克拉玛依城投20亿元七年期固息债1280267付息，票面利率7.15% 重庆渝富资产经营集团20亿元七年期固息债1280268付息，票面利率6.50% 亳州建设投资集团15亿元七年期固息债1280269付息，票面利率7.68% 中国节能环保集团18亿元五年期中票1282313付息，票面利率4.78% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国债期货登场在即，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约可交割国债范围有关事项刊登通知，合约上 市后新发行的符合可交割国债条件的国债，交易所在该国债上市交易日之前公布将其纳入可交割国债范围。 今日公布8月汇丰服务业PMI (7月为51.3) 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 吴芳/边竞)