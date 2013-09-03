《新兴市场重要经济事件预告》--9月3日-9月10日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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9月3日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布七国集团(G7)和中国经济展望概览，包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在新闻发布会上发表OECD的观点(0900)。
新德里--印度财政部长齐丹巴南和印度总理首席经济顾问Chakravarthi Rangarajan出席新书发布会(0830)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。
9月4日(三)
伦敦--南非央行副总裁Daniel Mminele在英国出席会议并讲话(0800)。
约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。
9月5日(四)
安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。
9月6日(五)
墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。
9月9日(一)
暂无重要经济事件。
9月10日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。