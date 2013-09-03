欧洲金融：德国称不能在银行业联盟议题上仓促行事

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透柏林9月2日 - 一名德国官员周一警告称，欧洲决不能在银行业联盟议题上仓促行事。20国集团(G20)即将召开会议，讨论议题中将包括银行业改革。
“我们不希望因为不切实际的提案而让市场变得不稳定，因此(计画中的欧洲银行业联盟)时间表必须要切合实际，”该官员指出，欧盟领导人已同意2014年是个更为实际的目标时间。
该位不愿具名的官员亦称，主持本周G20峰会的俄罗斯已表示，叙利亚危机不会是本次会议的正式议题。
“但在多个双边会谈上，将会讨论叙利亚议题，包括由德国总理梅克尔参与的双边会谈，”该消息人士称。(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。