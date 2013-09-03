《香港报摘》--其他报纸重要消息9月3日

* 明报：

--利福国际 分拆的利福地产周一(2日)首日招股，只有耀才证券录得100万港元孖展额，新股市场未见和暖迹象，或要待集资10亿美元的辉山乳业于下周招股，才能为市场带来冲击。

* 星岛日报：

--据了解，证监会尚未正式讨论阿里巴巴的上市申请，只是初步了解过其合伙人概念，但由于合伙人机制明显不符本港一向奉行的“同股同权”要求，故除非阿里巴巴能够交出十分强烈的理据，否则难以获放行。

--长实 发展的荃湾昇柏山即将开售，周一单日再收逾50票，目前已接获逾500入票登记，超额约5.2倍，反应理想。发展商为回应买家需求，最快今天加推新一批单位应市，预计单位数目将会多于首批的82个。

--中国海外 位于深圳宝安区的项目“中海．九号公馆”首批洋房料于下月推售。项目营销总监朱桂华表示，集团本年度于深圳市暂时仅得此盘会推出，主要因该区土地稀缺、地价高昂，要觅地发展新项目亦有一定难度。

* 苹果日报：

--据悉，多家大行管理层在分析员会议上皆透露，中银监政策鼓励银行加快透过核销（即撇账）、清收、打包等方法，清理积压坏账，腾出空间搞活资产，亦使不良贷款率不会回升太急。

* 东方日报：

--银行按揭部主管称，新盘销售打击二手交投，按揭需求无法弥补二手物业按揭业务下跌，而且近期新盘的即供按揭，主要的提取贷款需求最快要待今年底才出现，直言第四季形势非常严峻。

--复星医药 董事长陈启宇称，制药及分销业务仍为集团核心业务，下一步会调整产品组合，从仿制药为主转向创新药品。

* 文汇报：

--继上月建银亚洲大幅上调个别客户人民币定存利率至5.4厘后，交银香港亦宣布，将人民币定存年利率调高至3.4厘。业内人士预期，人民币存款竞争会在年内持续，存户不妨把握资本增值机会。

--光大证券 “乌龙盘”事件遭证监会罚5亿元人民币。但据内部人士爆料，在证监会作出惩罚决定之前，有关方面曾尝试与光大证券大股东光大集团沟通，希望光大集团设立专项基金补偿投资者，但被光大集团最终拒绝。

* 大公报：

--周大福 主席郑家纯表示，内地消费力增长仍然持续，下半年继续看好珠宝销售市道，料有平稳增长。他又指，7、8月旗下店舖同店销售平稳。

--品牌分销商捷成集团董事总经理海宁(Helmuth Hennig)表示，集团去年营业额仍然录得双位数增幅，达156亿港元。他称，中国经济增速放缓令各行各业走势平稳，惟仍有不俗的表现，故集团对大中华市场抱乐观态度。(完)